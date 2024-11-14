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KKTC'nin 41. Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonu Ankara'da Düzenlendi

KKTC'nin 41. Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonu Ankara'da Düzenlendi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ankara'da gerçekleştirilen resepsiyona TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katıldı.

(ANKARA) - K Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41'inci Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen resepsiyona TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı.

Resepsiyonda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Kemal Yeni, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli yer aldı

Kaynak: ANKA / Güncel
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