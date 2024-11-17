Üye Girişi
Haberler

KKTC'nin 41'inci Kuruluş Yıl Dönümü Londra'da Kutlandı

KKTC'nin 41'inci Kuruluş Yıl Dönümü Londra'da Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin'in ev sahipliğinde yapılan resepsiyona katılan misafirler, Kıbrıs Türk halkının mücadelelerine vurgu yapan bir konuşma dinledi. Keskin, Kıbrıs müzakerelerinin başarısızlığının nedenlerini eleştirerek, adil bir çözüm için mevcut gerçeklerin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü, Londra'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin'in ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İngiltere Parlamentosunun Lordlar ve Avam Kamarası üyeleri ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Keskin, buradaki konuşmasında, "KKTC, varoluşu, özgürlüğü, egemenliği ve hakları için yıllarca mücadele eden ve esarete boyun eğmemek için canı pahasına direnen kahraman Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesinin en kıymetli eseridir." dedi.

Kıbrıs konusunda yapılan müzakerelerin Rum tarafının uzlaşmaz tavrı nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandığını belirten Keskin, "Ada'da adil ve sürdürülebilir bir anlaşma, ancak mevcut gerçekleri esas alan bir vizyonla mümkündür." ifadesini kullandı.

Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüyü tescil eden iki devletli çözüm vizyonunun kararlılıkla sürdürüleceğini dile getiren Keskin, "Birleşik Krallık'tan beklentimiz, Kıbrıs meselesinde Ada'daki somut gerçeklerle uyumlu bir yaklaşım benimsemeleri ve Kıbrıs Türk halkına yönelik eşitlik temelinde somut adımlar atmalarıdır." diye konuştu.

Keskin, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türk toplumu üyelerine de KKTC'nin daha da ilerlemesi için görev düştüğünü söyledi.

Konuşmanın ardından KKTC'nin 41. kuruluş yıl dönümü pastası kesildi.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya - Güncel
Ağabey Enes Güran cezaevinden ailesiyle yaptığı görüşmede kahkahalar atmış

Cezaevinden aile üyeleriyle kahkahalar eşliğinde muhabbet

 MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP'yi ziyaret edecek

MİT Başkanı, CHP'ye gidiyor

 AK Parti'li Nihat Zeybekçi'den dikkat çeken ifade: Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz

"Açık açık söylüyorum gördüğümüz anda çökeriz"
Köln'de on binlerce PKK yandaşı, yürüyüş düzenledi

On binlerce kişi, terörist başı için yürüdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 16 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? Benzine indirim var mı? Benzin ve motorin güncel fiyatları (16-17 Kasım akaryakıt fiyatları) CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Türkiye-Galler maçından kareler! Türkiye-Galler maçından unutulmaz anlar… Yunus Akgün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Akgün hangi takımda oynuyor? EXXEN canlı maç izle! Karadağ-İzlanda canlı izleme linki!Karadağ-İzlanda maçı canlı yayın bilgileri… Türkiye-Galler maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Galler maç sonucu! Türkiye-Galler maçı kaç kaç? Türkiye-Galler maç özeti! Merih Demiral kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor? Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz'ın futbol kariyeri! TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 KASIM: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve maçlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.