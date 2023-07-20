KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Antalya'da Kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' nedeniyle Antalya'da tören düzenlendi. Törende Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, Türk tarafının adada adil ve kalıcı çözüme ulaşılması için çaba gösterdiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" nedeniyle Antalya'da tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu'nun yanı sıra kaymakamlar, kurum ve STK temsilcileri katıldı.

Törende Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu, buradaki konuşmasında, Kıbrıs halkının barış ve özgürlüğüne kavuşmasını sağlayan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünü, Antalya'da kutlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

20 Temmuz'un zulme son verilen, Kıbrıs halkının istiklalini kazandığı, adaya barışın girdiği kurtuluş günü olduğunu vurgulayan Topçu, "Barış Harekatı, anavatan ve garantör Türkiye'nin, Kıbrıs Türkü'nün her zaman yanında olduğunun sembolüdür." dedi.

Türk tarafının adada adil ve kalıcı çözüme ulaşılması için bugüne kadar her türlü samimi çabayı gösterdiğini anlatan Topçu, buna karşılık Rum kesiminin, Kıbrıs Türkü'nü azınlık olarak görme, eşitlik temelinde çözümü reddetme gafletinden bir türlü uyanmadıklarının altını çizdi.

"İki devletle çözüm olmaz" demenin Kıbrıs Türk halkını, egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini ve kazanımlarını görmezden gelmek olduğunu kaydeden Topçu, şunları dile getirdi:

"Hiç kimse, Kıbrıs Türkü'nden haklarından, devletinden, eşit statüsünden, egemenliğinden vazgeçmesini, Rumların iradesi altında azınlık olarak yaşamayı, onların tahakkümüne girmeyi kabul etmesini beklemesin. Kıbrıs diliyle, diniyle, kültürüyle farklı, eşit statüde egemen iki halk ve ülkenin bulunduğu kabul edilmeden müzakerelerde ilerleme sağlanamaz. Değil 49, 149 yıl da geçse Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığından ve özgürlüğünden taviz vermeyecektir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimin ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptığını kaydeden Topçu, "Bu ziyaret iki ülke arasındaki emsalsiz ilişkiyi teyit etmektedir. Cumhurbaşkanımız bu ziyaretinde yavru vatana devam edecek projeler hakkında Kıbrıs Türkü'ne müjdeler vermiştir." dedi.

Topçu, Barış Harekatı'nda Kıbrıs Türkü'nün, hürriyeti ve egemenliği uğruna canlarını feda etmiş şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andıklarını ifade etti.