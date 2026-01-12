Haberler

KKTC Meteoroloji Dairesi, yarına kadar fırtınanın etkili olacağını açıkladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi, karada ve denizlerde etkili olan fırtınanın yarına kadar devam edeceğini açıkladı. Rüzgarın saatte 62-74 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meteoroloji Dairesi, karada ve denizlerde etkili olan fırtınanın yarına kadar süreceği uyarısında bulundu.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Meteoroloji Dairesi, karada ve denizlerde dün başlayan fırtınaya ilişkin açıklama yaptı.

Fırtınanın bugün ve yarın da etkili olacağı belirtilen açıklamada, karada güney ve batı yönlerinden saatte 62-74 kilometre hızla esen rüzgarın, yön değiştirerek kuzey ve batı yönlerinden aynı şiddette esmeye devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, denizlerde güney ve batı yönlerinden "8" kuvvetinde ve fırtına şeklinde esen rüzgarın, yön değiştirerek kuzey ve batı yönlerinden aynı şiddette etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
