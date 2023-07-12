KKTC Mersin Başkonsolosu EXPO 2023 için Kahramanmaraş'ta Temaslarda Bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, EXPO 2023'e ev sahipliği yapacak olan Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu. Mendeli, kentteki temasları kapsamında, Onikişubat ilçesinde düzenlenecek EXPO 2023 için Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'i makamında ziyaret etti. Daha sonra Mahçiçek ile gelecek ay açılması planlanan EXPO 2023 rekreasyon alanına geçen Mendeli, çalışmaları inceledi. Başkan Mahçiçek'ten bilgi alan Mendeli ve beraberindekiler, daha sonra EXPO 2023 tanıtım filmini izledi. 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Mendeli, EXPO 2023 projesini çok beğendiklerini, Kahramanmaraş'ta bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Ülkeler arası işbirliğinin önemine dikkati çeken Mendeli, 'Projeyi, slaytları inceledik ve hayran olduk. Bu Kahramanmaraş'ın tanıtımı ve ülkelerin birbirlerini tanımaları açısından son derece önemli. 29 ülke arasında KKTC'nin de olması bizim için ayrıca bir gurur. Bizlerin diğer ülkelerle işbirliği için çok önemli. Buna vesile olan hem iyi, hem kötü günde bir arada olduğumuz ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'ne bir kez daha teşekkür ediyorum.' dedi. Mahçiçek de EXPO 2023'ün Kahramanmaraş'a katma değer sağlayacağını ifade ederek, 'Şu ana kadar 29 ülke geleceğini teyit etti. Şehrimizin gelecekteki tanıtımı için hem ulusal hem de uluslararası tarafı olan bir proje. Yurt içi ve yurt dışından 1 milyon insanın gelmesini bekliyoruz.' diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, EXPO 2023'e ev sahipliği yapacak olan Kahramanmaraş'ta temaslarda bulundu.

Mendeli, kentteki temasları kapsamında, Onikişubat ilçesinde düzenlenecek EXPO 2023 için Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra Mahçiçek ile gelecek ay açılması planlanan EXPO 2023 rekreasyon alanına geçen Mendeli, çalışmaları inceledi.

Başkan Mahçiçek'ten bilgi alan Mendeli ve beraberindekiler, daha sonra EXPO 2023 tanıtım filmini izledi.

6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Mendeli, EXPO 2023 projesini çok beğendiklerini, Kahramanmaraş'ta bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Ülkeler arası işbirliğinin önemine dikkati çeken Mendeli, "Projeyi, slaytları inceledik ve hayran olduk. Bu Kahramanmaraş'ın tanıtımı ve ülkelerin birbirlerini tanımaları açısından son derece önemli. 29 ülke arasında KKTC'nin de olması bizim için ayrıca bir gurur. Bizlerin diğer ülkelerle işbirliği için çok önemli. Buna vesile olan hem iyi, hem kötü günde bir arada olduğumuz ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'ne bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Mahçiçek de EXPO 2023'ün Kahramanmaraş'a katma değer sağlayacağını ifade ederek, "Şu ana kadar 29 ülke geleceğini teyit etti. Şehrimizin gelecekteki tanıtımı için hem ulusal hem de uluslararası tarafı olan bir proje. Yurt içi ve yurt dışından 1 milyon insanın gelmesini bekliyoruz." diye konuştu.