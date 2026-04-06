KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünde, ajansın Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine ve KKTC'nin sesinin duyurulmasına yaptığı katkıları vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, mesajında, AA'nın kurulduğu günden bu yana hem Kıbrıs Türkü'nün Ada içerisinde vermiş olduğu varoluş mücadelesine hem de Mutlu Barış Harekatı (Kıbrıs Barış Harekatı) ve sonrasında kurulan KKTC'nin sesinin duyurulmasına önemli katkılar sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"AA'nın bugün de Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu bilmek bizlere büyük bir moral ve güç vermektedir. Kıbrıs'ta konuşlandırılmış temsilciliğiniz, Kıbrıs Türkü'nün uluslararası mücadelesi, ambargolara karşı gösterdiği direnci ve tanınması yönünde verdiği çabanın her zaman yanında olmuştur. AA, geniş haber ağı ve güçlü kadrosuyla uluslararası alanda daima etkin bir rol üstlenerek kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde kritik bir görev üstlenmiştir. Kuruluşundan bu yana emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür eder, AA'nın başarılarının artarak devam etmesini dilerim."

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
500

