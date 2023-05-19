KKTC Meclis Başkanı Töre, Girne Limanı'na demirleyen Türk savaş gemisini ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Girne Limanı'nda demirleyen Türk savaş gemisini ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Girne Limanı'nda demirleyen Türk savaş gemisini ziyaret etti.

Töre ve beraberindeki heyet, 19 Mayıs nedeniyle halkın ziyaretine açılan TCG İmbat Hücumbot Gemisini gezerek, Gemi Komutanı Deniz Binbaşı Serhat Sarışın'dan bilgi aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Töre, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı'ndan (KIbrıs Barış Harekatı) sonra söylenen, "Girne'den yol bağladık Anadolu'ya" şarkısının ülkesinde halen büyük bir coşku ile seslendirildiğini anımsatarak, "Aynı milletin insanlarıyız. Allah Türk milletini ve Kıbrıs Türk halkını ayırmasın." diye konuştu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın KKTC'de coşkuyla kutlandığını söyleyen Töre, Atatürk'ü her zaman iyi anlamak ve onun 'Bağımsızlık benim karakterimdir.' sözünün şiar edinilmesi gerektiğini vurguladı.