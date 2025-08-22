KKTC Meclis Başkanı Öztürkler: Kırım Tartışılırken KKTC'nin Tanınması da Tartışılmalı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kırım ile ilgili açıklamalarının KKTC açısından değerlendirilmesi gereken önemli bir konu olduğunu belirterek, "Eğer Kırım tartışılıyorsa, KKTC'nin tanınması da tartışılmalı." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre Öztürkler, ABD Başkanı Donald Trump'un "Kırım'ın tekrar Ukrayna'ya dönmesi zor." şeklindeki beyanının aslında uluslararası hukukta tutarsız yaklaşımların derinliğini ortaya koyduğunu belirterek, "çifte standartlara karşı eşitlik" ilkesinin savunulması gerektiğini kaydetti.

Öztürkler, Kırım'da yaşananların aksine KKTC'de halk iradesiyle şekillenmiş bir siyasi yapı bulunduğuna dikkat çekerek, KKTC'nin barışçıl diplomasi ile kendini tanıtma mücadelesi yürüttüğünü ifade etti.

ABD Başkanı Trump'ın Kırım ile ilgili açıklamasının uluslararası toplumun kendini sorgulaması için bir fırsat sunduğuna işaret eden Öztürkler, bu açıklamanın KKTC açısından değerlendirilmesi gereken önemli bir konu olduğunu kaydederek şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Kırım tartışılıyorsa, KKTC'nin tanınması da tartışılmalı. Kırım meselesi tartışılırken, KKTC'nin de meşruiyeti ve tanınma hakkı yeniden değerlendirilmelidir. ABD Başkanı Trump'un dile getirdiği durum, KKTC'nin haklı taleplerinin uluslararası arenada neden sistematik olarak bastırıldığını sorgulatmaktadır. Halkların kendi kaderini tayin hakkının Kıbrıs Türk halkı için de geçerli olması gerekir."