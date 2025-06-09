KKTC Meclis Başkanı'ndan İsrail'in Madleen Gemisi'ne Saldırıya Kınama

KKTC Meclis Başkanı'ndan İsrail'in Madleen Gemisi'ne Saldırıya Kınama
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KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, İsrail'in Gazze'ye insani yardım gönderen 'Madleen' gemisine düzenlediği saldırıyı kınadı ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil "Madleen" gemisine saldırısını kınadı.

Öztürkler, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, içinde insan hakları savunucularının bulunduğu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmaktan başka bir amacı bulunmayan "Madleen" gemisine uluslararası sularda yaptığı saldırının, insani değerlere ve vicdanlara yöneltilmiş bir saldırı olduğunu belirtti.

İsrail'in "Madleen" gemisine saldırısının kabul edilmez olduğunu vurgulayan Öztürkler, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası hukuka ve temel insan haklarına aykırı gördüğümüz bu saldırıyı kınıyoruz. Kıbrıs Türk halkı olarak Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Temennimiz İsrail hükümetinin uluslararası hukuk normlarına uyarak sivillere ve sivil girişimlere yönelik bu saldırılarını bir an önce durdurmasıdır."

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
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