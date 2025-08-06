KKTC Meclis Başkanı: Barışın Önündeki En Büyük Engel Rum Tarafıdır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yetkililerinin gerçekleri çarpıtıp, Kıbrıs'ta çözümden yanaymış gibi göründüklerini belirterek, "Barışın önündeki en büyük engel Rum tarafıdır." ifadesini kullandı.

Öztürkler, GKRY Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Dimitriu'nun son günlerdeki açıklamalarında Rum Kesimi'ni "tutarlı ve çözüm yanlısı" olarak tanımlamasına yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Ziya Öztürkler, açıklamasında Kıbrıs Türklerinin, Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Barışın önündeki en büyük engel Rum tarafıdır. Bu durum, tarih boyunca defalarca belgelerle ortaya konulmuştur. Kıbrıs meselesi yıllardır aynı zihniyet tarafından sabote edilmektedir. 'Kıbrıs Cumhuriyetini' işgal eden, darbe yapan, Annan Planı'na hayır diyen Crans Montana'da müzakere masasını deviren hep aynı anlayış olmuştur. "

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler açılamasında, GKRY'nin diplomasiyi, sadece bir görünürlük ve prestij aracı olarak kullandığına dikkati çekerek, Güney Kıbrıs'taki siyasi aktörlerin reyting ve oy kaygısıyla hareket ettiğini dile getirdi.

Rum tarafının, uluslararası zirvelerden daha çok iç kamuoyuna mesaj amaçlı faydalandığına işaret eden Öztürkler, "Güney Kıbrıs, her zirveyle yeni bir sezon açıyor, ancak çözüm sahne dekorunun ötesine geçemiyor." değerlendirmesinde bulundu.