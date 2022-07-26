KKTC Maliye Bakanı Atun görevinden istifa etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Sunat Atun, görevinden istifa etti.

Bakan Atun, Maliye Bakanlığı bünyesinde olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun (KIBTEK) Başbakanlığa bağlanması kararının ardından istifasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Atun, 2009'dan bu yana milletvekilliği görevini yürüttüğünü, görev aldığı hükümetlerde ülke ekonomisi için sorun olan pek çok konuyla ilgilendiklerini belirtti.

Görev süresi boyunca ülke sorunlarını aşmak için düşünceler, projeler ortaya koymaya azami gayret sarf ettiğini kaydeden Atun, özellikle elektrik enerji arzı konusunda son dört yılda KIBTEK'te oluşan ağır yıkımın ortadan kaldırılması için geçerli bir vizyon ve iş planı ortaya koyduklarını ifade etti.

Atun, elektrik arz güvenliğinin güçlendirilebilmesi adına da Aralık 2021'de Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştüklerini, KIBTEK'e bedelsiz olarak tahsis edilmek üzere 2 adet 25 megavat gücünde çift yakıt kullanımlı santrallerin anlaşmalarının yapıldığını aktardı.

??????? Ramazan Bayramı tatili öncesinde yurt dışı ziyaretine Başbakan Ünal Üstel'in bilgisi dahilinde çıktığını anımsatan Atun, seyahati öncesinde ise KIBTEK'e akaryakıt temini konusundaki sıkıntıyı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Üstel'e çözüm için somut önerilerle ilettiğine değindi.

Atun, KIBTEK veya diğer konularda da verilemeyecek bir hesabının olmadığının altını çizdi.

KIBTEK Başbakanlığa bağlandı

Başbakan Üstel, yaşanan gelişmeler sonrasında görülen lüzum üzerine KIBTEK'in Maliye Bakanlığı bünyesinden alınarak Başbakanlığa bağlandığını dün açıklamıştı.

KIBTEK'in ülke ekonomisi için en kritik kurumlardan biri olduğuna dikkati çeken Üstel, KIBTEK'in doğru, etkin ve ülke ekonomisine olumlu katkı yapacak şekilde, kesintisiz enerji arzının sağlanması için gerekli her türlü çalışmanın Başbakanlık bünyesi altında yapılacağını belirtmişti.