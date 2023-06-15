KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Heykeli Bolu'da Açıldı

HIZIR İLYAS YILDIRIM

Bolu'da Türkiye Emekli Subaylar Derneği Bolu Şubesi tarafından yaptırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın heykeli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katıldığı törenle açıldı.

Bolu Belediye Meclisi kararıyla Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Bolu Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Emekli Kıd. Binbaşı Ahmet Şerafettin Yamaner tarafından yaptırılan KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın heykeli törenle açıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da açılışa katılarak bir konuşma yaptı.

"BİZ TÜRKİYE'NİN EVLATLARIYIZ"

Tatar şunları söyledi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş hayatını ve ömrünü Kıbrıs davasına adayarak büyük hizmetler vermiştir. Hep Anadolu'ya, Türkiye'ye bakmış, Hep Büyük Atatürk'ün inkılap ve devrimlerini izlemiş ve bir Atatürk sevdalısı olarak bu sevgiyi Kıbrıs halkına aşılamıştır. Eğer Kıbrıs halkının bir Cumhuriyeti olmasaydı bugün varlığımızı sürdürmemiz mümkün olmayacaktı. Rauf Raif Denktaş zamanında bir mücahit, bir düşünür olarak Kıbrıs Kuruluş Antlaşması'nda bir müzakereci olarak, bu uğurda mücadele vermiş ve halkın gönlünde taht kurmuştur. 1983 yılında bütün dünyaya Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa iki kurucu devletin egemenlik temelinde olacağını haykırmıştır."

Kıbrıs meselesinin Türkiye'nin kendi güvenliğini de yakından ilgilendiren bir dava olduğunu belirten Tatar, "Haçlı zihniyetiyle bizleri yıldırmaya çalışanlara bu milli davamızdaki kararlılığımız en önemli cevabımızdır. Biz yolumuzdan hiçbir zaman şaşmayacağız. Biz Türkiye'nin evlatlarıyız ve Kıbrıs halkı da Türkiye'nin kopmaz bir parçasıdır" diye konuştu.

Tatar, Rauf Denktaş heykelinin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. Yapılan konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Tatar ve protokol üyeleri tarafından Rauf Denktaş heykelinin açılış kurdelesi kesildi.