KKTC Koalisyonu, Cumhurbaşkanı Tatar'a Destek Verdi

- KKTC'de koalisyondaki üç partiden Cumhurbaşkanı Tatar'ın adaylığına destek

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar :

"Yolumuz KKTC'yi tanıtma yoludur"

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ekim ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde koalisyondaki Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi, bağımsız aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a desteklerini açıkladılar.

KKTC'de ekim ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde koalisyondaki üç parti, bağımsız aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a desteklerini açıkladılar. Başkent Lefkoşa'da düzenlenen "Sağduyu Mutabakatı" etkinliğinde bir araya gelen Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday olarak Tatar'ı destekleyeceklerini ilan etti.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Tatar, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, YDP Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, DP Genel Başkanı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar ile kabine üyeleri ve milletvekilleri katıldı.

"Bu seçim beka seçimidir"

YDP Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, seçimlerin önemine dikkat çekerek, "Bu seçim, Kıbrıs Türkü'nün beka seçimidir. Bu seçim, anavatan Türkiye ile aynı yolu yürümek isteyenlerle ABD'nin yolundan gidenler arasında yapılacak bir tercihtir" ifadelerini kullandı.

Arıklı, federasyon önerilerine karşı net bir tavır alarak, "Federasyon isteyenlere diyoruz ki, 60 yıldır görüşüyorsunuz. 60 yıldır görüşemediğiniz ne kaldı? Federasyon çizimi bizim için de anavatan için de bitmiştir. Artık eşit egemenliğe dayalı iki devletli çözüm konuşulmaktadır" dedi.

"Cumhurbaşkanımız yoluna eğilmeden devam etmiştir"

DP Genel Başkanı Ataoğlu, "Cumhurbaşkanı Sayın Tatar, Cumhurbaşkanlığı süresince hiçbir zaman eğilmeden, bükülmeden, yıkılmadan halkımızın haklı davasını savunmuştur" ifadelerini kullanarak, Tatar'ın milli vizyonuna vurgu yaptı. Ataoğlu, "Bu birliktelik, devletimizin bekası adına atılmış güçlü ve tarihi bir adımdır" dedi.

"Egemenlikten ve devletimizden vazgeçmeyeceğiz"

UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, "Tatar tek egemenliğe karşı çıkmıştır. Bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin masaya getirmek istediği modelde tek egemenlik, sıfır asker, sıfır garanti vardır. Halkımız neyi destekleyeceğini iyi bilmelidir" dedi.

Hasipoğlu, seçim sürecinde verdikleri birlik mesajına dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde göstereceğimiz birlik ve zafer, yeni zaferlerin habercisi olacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar, devletimizden ve egemenliğimizden vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

"Yolumuz KKTC'yi tanıtma yoludur"

Cumhurbaşkanı Tatar ise yaptığı konuşmada, "Yıllarca bu topraklarda çok acılar çekildi. Göçler yaşandı, kayıplar verildi. Ancak Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman yıkılmadı" ifadelerini kullandı. Tatar, "Yeni vizyonumuzu sürdüreceğiz. Verdiğim sözü tutma kararlılığı içindeyim. Yolumuz KKTC'yi tanıtma yoludur" dedi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni de eleştiren Tatar, "Elbette sıkıntılarımız var, yolumuz kolay değil. Güney Kıbrıs'taki zihniyetin son aylarda artan saldırıları bizleri yıldıramaz. Birliğimizi koruyarak bu zor günleri de aşacağız. Yolumuz mücahidin yoludur, yolumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yoludur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden asla taviz vermeyeceğim. Önümüzdeki süreçten başarıyla çıkacağıma inancım tamdır" dedi.