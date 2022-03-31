KKTC İstanbul Başkonsolosluğu yeni binasına taşındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosluğu düzenlenen törenle Şişli'deki yeni binasına taşındı.

KKTC İstanbul Başkonsolosluğu, düzenlenen törenle Şişli'deki yeni binasına taşındı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Kıbrıs Gazileri katıldı. Törende gerçekleştirilen protokol konuşmalarının ardından başkonsolosluk hizmete açıldı.

"KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAĞIMSIZ BİR CUMHURİYETTİR"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı konuşmada, "Kıbrıs 4 buçuk asırdır adımızdır, adamızdır, vatan toprağımızdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir cumhuriyettir. İlelebet de öyle kalacaktır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "Böyle bir hizmeti İstanbul'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Başkonsolosluğumuz İstanbul'daki hizmetleri noktasında güzel günlere ulaşmasını diliyorum" diye konuştu.

"İSTANBUL, KIBRISLI TÜRKLER İÇİN DÜNYAYA AÇILAN BİR KAPISI"

İstanbul'un kültürel ve ticari bakımından gelişmiş olduğunu ve Kıbrıslı Türklere açılan dünya kapısı olduğunu ifade eden KKKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar da, "Hizmet binamızı taşıdık. Daha önce Darphane'de bir yerimiz vardı ancak hem ilerleyen zaman hem de çağdaş ihtiyaçlara hizmet veremez duruma gelmişti. İstanbul, Kıbrıslı Türkler için dünyaya açılan bir kapısı. İstanbul bir ticaret merkezi ayrıca kültürel anlamda da çok zengin bir yer. Bizim için çok önemli bir merkez. Zaman içerisinde artan ilişkilerin daha genişletmek daha farklı alanlara yaymak için imkanlara ihtiyaç duyuyorduk. Bu farklı imkanları da bize bu bina sağlayacak durumda" şeklinde konuştu.

(Zehra Baykal - Alper Suat Tutaşı/ İHA)