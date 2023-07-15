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KKTC ile ehliyetlerin karşılıklı tanınması kanunu yürürlüğe girdi

Güncel Haberler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ehliyetlerin karşılıklı tanınmasını içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında imzalanan anlaşmanın onaylanmasını sağlıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile ehliyetlerin karşılıklı tanınmasının içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yayımlanan kanuna göre, Haziran 2022'de Lefkoşa'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşma"nın onaylanması uygun bulundu.

Söz konusu kanun hükümlerinin, Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel

Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Güncel Haberler

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