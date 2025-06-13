KKTC Heyeti Tahran'da Misafir Edildi

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KKTC'nin İran'daki heyeti, İsrail saldırıları nedeniyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde misafir ediliyor. Dışişleri Bakanlığı, heyetin güvenli dönüşü için çalışmalarını sürdürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) İran'da bulunan heyetinin, İsrail saldırılarının ardından Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde misafir edildiği bildirildi.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (EİT) Hamadan şehrinde düzenlediği "3. EİT Sağlık Turizmi Konferans ve Fuarları" etkinliğine katılan, Ulusal Birlik Partisi milletvekili Ahmet Savaşan başkanlığında, Dr. Remzi Gardiyanoğlu ve Dr. Hakan Ataç'tan oluşan KKTC heyetinin, İsrail saldırıları nedeniyle hava yoluyla ülkelerine dönemediği belirtildi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğinde misafir edilen heyetin güvende olduğu bildirilen açıklamada, "Heyetimizin mümkün olan en kısa sürede ve en güvenli şekilde ülkemize dönüşlerinin temin edilmesi maksadıyla Bakanlığımızın yoğun çalışmaları sürmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
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