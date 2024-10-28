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KKTC Hastanesinde Bebek Ölümü: 5 Sağlık Çalışanı Gözaltında

KKTC Hastanesinde Bebek Ölümü: 5 Sağlık Çalışanı Gözaltında
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni doğan yoğun bakım ünitesinde bir bebeğin ölmesi ve altı bebeğin entübe edilmesi üzerine beş sağlık çalışanı gözaltına alındı. Aileler, bebeklere tıbbi alkol verildiğini iddia ederek hastane ve Sağlık Bakanlığı'nı sorumlu tutuyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığına bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesindeki 1 bebeğin ölümü, 6 bebeğin entübe edilmesi üzerine gözaltına alınan 5 sağlık çalışanı için gözaltı süresi üçer gün uzatıldı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde kuvözde tedavi gören 20 günlük Mihrimah Toymuradov'un yaşamını yitirmesi, 6 bebeğin de sağlık durumlarının bozulması üzerine entübe edilmesi sebebiyle gözaltına alınan hastane çalışanları Ç.Ş, A.D, G.K.A, K.Y, ve M.A polisin geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi heyeti, "tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla ilk duruşmaları görülen 5 şüpheli hakkında polisteki gözaltı sürelerinin üçer gün uzatılmasına, hastaneyle ilgili teknik incelemenin tamamlanmasına, ölen bebeğin otopsi raporunun istenmesine karar verdi.

Olayla ilgili hastanede kurulan kriz merkezi çalışmalarına devam ediyor.

Aileler, bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini ileri sürerek, bebeklerin durumundan Sağlık Bakanlığı ve hastane çalışanlarını sorumlu tutuyor.

Ailelerin hastane önünde bekleyişleri sürerken, KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek son yaptığı açıklamada, entübe edilen 6 bebeğin sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğunu savundu.

Olay

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde bulunan 7 bebekten 20 günlük Mihrimah Toymuradov, 25 Ekim akşamı yaşamını yitirmiş, 6 bebek de entübe edilmişti.

Süreç, ailelerin, ilgili ünitede görevli hemşireler tarafından bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verdikleri iddiası ile hastaneye girmek istemeleri üzerine gelişmişti.

KKTC Sağlık Bakanlığı, 1 bebeğin ölmesi üzerine dün durumun yargıya intikal ettiği yönünde açıklama yapmış, polis de dün akşam 5 sağlık çalışanını gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel

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