KKTC, GKRY ve Lübnan Arasındaki MEB Anlaşmasına Sert Tepki Gösterdi

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Lübnan arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Sınırlandırma Anlaşması'na tepki göstererek, bu tür tek yanlı deniz yetki alanı düzenlemelerinin yok hükmünde olduğunu açıkladı. KKTC, Kıbrıs Türk halkının haklarını ihlal eden adımlara karşı kararlı duruşunu sürdürdüğünü belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Lübnan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Sınırlandırma Anlaşması'na, "GKRY'nin Lübnan dahil üçüncü taraflarla yaptığı veya yapmayı sürdürdüğü tüm tek yanlı deniz yetki alanı düzenlemeleri KKTC açısından, daha önce yapılan benzer düzenlemeler gibi, yok hükmündedir." ifadeleriyle tepki gösterdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, GKRY ve Lübnan arasında imzalanan MEB anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan hükümetinin 23 Ekim'de Bakanlar Kurulu toplantısında GKRY ile 2007'de varılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasının yaklaşık 18 yıl askıda kaldıktan sonra onaylandığını duyurduğu aktarılarak, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'in Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyaret marjında 26 Kasım'da düzenlenen bir törenle iki taraf arasında 2017'de varılmış olan MEB sınırlandırma anlaşmasının imzalandığının açıklandığı belirtildi.

Söz konusu anlaşmanın Rum tarafının 2003'ten itibaren Kıbrıs Türk Halkı'nın Ada ve Doğu Akdeniz'deki eşit hak ve çıkarlarını gasp etmeye yönelik olarak yürüttüğü tek yanlı girişimlerin yeni bir unsuru niteliğinde olduğu kaydedilen açıklamada, Kıbrıs Adası'nda egemen eşit haklara sahip Kıbrıs Türk halkını hiçe sayarak imzalanmış olan bu anlaşmanın bundan öncekiler gibi bütünüyle hükümsüz olduğu vurgulandı.

Açıklamada, GKRY'nin Kıbrıs Türk tarafının tüm uyarılarına ve bölgedeki gerçeklere rağmen, uluslararası toplumdan aldığı cesaretle Ada'nın tamamını temsil ettiği sanrısıyla hareket ederek uluslararası hukuka aykırı adımlar atmaya devam ettiği, bu siyasi oldu bittilerin yalnızca Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını ihlal etmekle kalmadığı aynı zamanda Doğu Akdeniz'de halihazırda kırılgan olan dengeleri temelden sarsma tehlikesi taşıdığına dikkat çekildi.

Kıbrıs Türk tarafının Ada ve etrafındaki doğal kaynaklar üzerindeki egemen eşit haklarını korumaktaki kararlı tutumlarının devam edeceği vurgulanan açıklamada, bölgede hakkaniyete dayalı, karşılıklı saygı ve işbirliğini önceleyen bir düzenin ancak iki tarafın karşılıklı rızasıyla ve eşit statüde yapılacak anlaşmalarla mümkün olabileceğinin açık olduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede, GKRY'nin Lübnan dahil üçüncü taraflarla yaptığı veya yapmayı sürdürdüğü tüm tek yanlı deniz yetki alanı düzenlemeleri KKTC açısından, daha önce yapılan benzer düzenlemeler gibi, yok hükmündedir. KKTC, hem kendi kıyı yetki alanlarında hem de Kıbrıs Türk halkının Ada genelindeki ortak haklarını ilgilendiren tüm konularda gerekli adımları atma iradesine sahip olup, doğal kaynaklardaki eşit haklarına yönelik her türlü saldırıya karşı gerekli siyasi, diplomatik ve teknik tedbirleri almaktan imtina etmeyecektir.

Uluslararası toplumu, Rum tarafının bölgedeki gerginliği tırmandıran tek yanlı adımlarına destek vermemeye; ilgili devletleri ise Kıbrıs meselesinin hassasiyetlerini gözeterek iki tarafın rızası olmadan yapılan düzenlemelere taraf olmamaya davet ediyoruz. KKTC, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ile hak ve çıkarlarını korumaya devam ederken, Doğu Akdeniz'de işbirliği ve istikrarın ancak müktesep haklara saygı ve diyalogla mümkün olabileceği inancıyla hareket etmeyi sürdürecektir."

Lübnan ve GKRY arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması

Lübnan hükümeti, 23 Ekim tarihli toplantısında, GKRY ile varılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasını onaylamıştı.

Lübnan ve GKRY arasında 26 Kasım'da deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması imzalanmıştı.

Başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda düzenlenen imza törenine, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve GKRY Lideri Nikos Hristodulidis ile Lübnan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamini katılmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
