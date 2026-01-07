Eski KKTC Dışişleri Bakanı Atakol için KKTC Meclisinde cenaze töreni düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), vefat eden eski Dışişleri Bakanı Kenan Atakol için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Meclis'te saat 09.30'da başlayan törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bakanlar, milletvekilleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile Kenan Atakol'un ailesi katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan cenaze töreni, merhum Atakol'un özgeçmişinin okunmasıyla devam etti.

Törende, Cumhurbaşkanı Erhürman, Meclis Başkanı Öztürkler ve Atakol'un kızı Tüge Atakol konuşma yaptı.

Atakol, cenaze namazının ardından Karaoğlanoğlu Kabristanlığı'na defnedilecek.

"Ülkenin en uzun süre Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten siyasetçisi"

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, törende yaptığı konuşmada, Kenan Atakol'un KKTC'nin devlet hayatında derin izler bırakmış bir ismi olduğunu vurguladı.

Atakol'un ODTÜ mezunu bir inşaat mühendisi olduğunu, ABD'de yüksek lisans ve doktora yaptığını ve üniversitelerde dersler verdiğini hatırlatan Erhürman, "Ancak bence onu asıl tanımlayan; bu akademik birikimini, bilgisini ülkesinin hizmetine, halkının hizmetine kararlılıkla sunmuş olmasıdır." dedi.

Erhürman, Atakol'un 1970'li yıllardan itibaren milletvekilliği yaptığını, pek çok bakanlıkta görevde bulunduğunu ve ülkenin en uzun süre Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten siyasetçisi olarak da tarihe geçtiğini ifade etti.

Özellikle Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı yıllarda Kıbrıs Türk halkının hak ve eşitlik mücadelesini uluslararası alanda sabır, bilgi ve disiplinle savunduğunu vurgulayan Erhürman, müzakere masalarında ayrıntılara hakimiyeti, dosyalarına olan titizliği ve sakin üslubuyla tanındığını belirtti.

Meclis Başkanı Öztürkler de Atakol'un KKTC'nin kuruluş aşamasında ve kurumsal yapının oluşmasında yer alan biri olduğunu anımsatarak "Kıbrıs Türk halkının sesinin dünyaya duyurulmasında, uluslararası anlamda birçok görevde bulunmuş ve devletini layıkıyla temsil etmiş önemli bir devlet adamıydı." diye konuştu.

89 yaşındaki Atakol, ???????bir süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle dün hayatını kaybetmişti.