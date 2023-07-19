KKTC Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası yarın açılacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Ercan Havalimanı'nın açılışını 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde gerçekleştirecek. Test uçuşları başarıyla tamamlanan havalimanına ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı inecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, körfez ülkelerindeki 3 günlük resmi temaslarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geçecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu karşılayacak. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene katılacak. Çelenk bırakma, saygı duruşu ve anıt özel defterinin imzalanmasının ardından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı resmi töreni için Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'na geçilecek.

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Haber: Enes GEYİK/ANKARA,