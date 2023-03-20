KKTC Dışişleri Bakanlığından, Rumların Kıbrıs sorununa AB'yi dahil etme çabalarına tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in Kıbrıs meselesinde müzakerelerin yeniden başlaması için Avrupa Birliği'nin (AB) aktif katılımını önermesine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, KKTC'nin, AB'nin Kıbrıs konusuna müdahil olmasını kabul etmeyeceği belirtilerek, "Rum lider Hristodulidis'in müzakerelerin kaldığı yerden başlaması için Avrupa Birliği'nin aktif katılımını önermesi on yıllardır karşımızda duran Rum politikasının tekrar tezahürüdür. AB'nin Kıbrıs konusundaki Rum yanlısı tutumu, Kıbrıs konusunda kabul edilebilir bir anlaşmanın yolunu tıkamış ve statükonun kalıcılaşmasına hizmet etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, AB'nin Kıbrıs Türk halkına karşı mali yardımı bir enstrüman olarak kullandığına işaret edilerek, "AB ile ilişkilerimizi gözden geçirerek, saygın bir düzeye çekmeye gayret etmemizin zamanı gelmiştir." denildi.

Rum lider Hristodulidis'in son günlerde yaptığı açıklamaların, gerçekten kopuk ve imaja yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Başta GKRY ve Yunanistan ile onların maksimalist politikalarına destek olan tüm taraflardan, federasyonun, günümüzün olgularından ve yeni fikirlerden yoksun geçmişin çözüm modeli olduğunun, iki devletin işbirliğini öngören bir anlaşmanın ise tek doğru seçenek olarak benimsenmesinin bir erdem olduğunun görülmesini ümit ediyoruz."