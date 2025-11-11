KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum Çiftçilere Yönelik Uyarı

(ANKARA) - KKTC Dışişleri Bakanlığı, üç Rum vatandaşının tarım faaliyeti esnasında temas hattı ihlalinde bulunarak KKTC topraklarına geçtiklerini, ara bölgede tarımsal faaliyetin, 1988'de imzalanan mutabakatla belirlendiğini belirterek, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bir kez daha ara bölgedeki çiftçilik faaliyetlerini kullanmak suretiyle planlı olarak ara bölgede avantaj sağlamaya ve tansiyonu yükseltmeye çalışmaktadır. BM Barış Gücü'nü bu tarz keyfi uygulamalara izin vermemeye etmeye davet ediyoruz. Rum tarafının statükoyu bozan, provokatif eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alacağımızı bir kez daha önemle vurguluyoruz" açıklamasını yaptı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, üç Rum çiftçinin 8 Kasım tarihinde temas hattı ihlalinde bulunarak KKTC topraklarına geçmelerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"8 Kasım 2025, Cumartesi günü yaşanan temas hattı ihlali ile ilgili olarak Bakanlığımız kamuoyunu aydınlatma lüzumu görmüştür. 8 Kasım 2025 sabahı 3 Rum vatandaşının tarım faaliyeti yaptıkları esnada temas hattı ihlalinde bulunarak KKTC topraklarına geçtikleri tespit edilmiştir. Bunun üzerine güvenlik güçlerimiz söz konusu bölgeye araçla intikal etmiş, korna ve düdükle gereken ikazları yapmıştır. Akabinde Rum çiftçiler ara bölgeye geçmiştir. Olayın devamında BM de bölgeye gelmiş, yapılan görüşmeler sonucunda Rum çiftçiler bölgeden ayrılmıştır.

"Mutabakatla tarım faaliyeti yapabilecek alanlar açıkça belirlenmiştir"

Bilindiği üzere, ara bölgede tarımsal faaliyetin hangi koşullarda gerçekleştirilebileceği 1988 yılında BM Barış Gücü ve makamlarımız arasında varılmış olan mutabakat çerçevesinde belirlenmiştir. Bu mutabakat ile gerek Türk gerek Rum çiftçilerin ara bölgede tarım faaliyeti yapabilecekleri alanlar açıkça belirlenmiştir. Söz konusu mutabakattaki amaç, ara bölgenin mümkün olduğunca sivil amaçlar için kullanımını sağlamak, aynı zamanda taraflar arasında çıkması muhtemel ihtilafların da önünü almaktır. Ancak, daha önceden de aşina olduğumuz bir şekilde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bir kez daha ara bölgedeki çiftçilik faaliyetlerini kullanmak suretiyle planlı olarak ara bölgede avantaj sağlamaya ve tansiyonu yükseltmeye çalışmaktadır. Bu durumun kabul edilemez olduğunu yeniden vurgularken BM Barış Gücü'nü bu tarz keyfi uygulamalara izin vermemeye, görevini etkin bir şekilde yapmaya ve taraf olduğu 1988 yılında varılmış olan mutabakata riayet etmeye davet ediyoruz.

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni barış ortamına zarar verecek hareketlerden kaçınmaya davet ediyoruz"

Ayrıca, bu vesileyle KKTC olarak mevcut mutabakat çerçevesinde hareket etmeye devam edeceğimizi ve Rum tarafının statükoyu bozan, provokatif eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alacağımızı bir kez daha önemle vurguluyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni ise provokasyon siyasetini terk etmeye ve ada genelindeki barış ortamına zarar verecek hareketlerden kaçınmaya davet ediyoruz."