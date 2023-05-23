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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, New York'ta Türkevi'ne yönelik saldırıyı kınadı

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, New York'ta Türkevi'ne yönelik saldırıyı kınadı

Güncel Haberler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'ne yönelik saldırıyı kınadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'ne yönelik saldırıyı kınadı.

Ertuğruloğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu'nun ve KKTC New York Temsilciliğinin de bulunduğu Türkevi binasına yapılan alçak saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadeleri kullanıldı.

Tahsin Ertuğruloğlu, ABD'nin bir an önce saldırganları belirleyerek adalet önüne çıkarması gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: AA / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu New York Türkevi Kıbrıs Güncel Haberler

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