KKTC Dışişleri Bakan Ertuğruloğlu Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsünde konuştu Güncel Haberler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ABD'deki temasları çerçevesinde, düşünce kuruluşu Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde Kıbrıs meselesi konulu yuvarlak masa toplantısına katıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ABD'deki temasları çerçevesinde, düşünce kuruluşu Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde Kıbrıs meselesi konulu yuvarlak masa toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Ertuğruloğlu, Washington'daki kordiplomatik mensupları, ABD Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ve Washington Enstitüsü araştırmacılarının katıldığı söz konusu toplantıda, Kıbrıs meselesinin çeşitli boyutlarını ele aldı ve Ada'da iki devletli çözümün sağlayacağı faydaları anlattı. Güncel Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan Tam Gemi Şok Denemeleri Mevlüt Çavuşoğlu Washington Kıbrıs Güncel Haberler

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