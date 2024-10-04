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KKTC'den Gazze'ye İnsani Yardım Tırları Gönderildi

KKTC'den Gazze'ye İnsani Yardım Tırları Gönderildi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Vakıflar İdaresi öncülüğünde Gazze'ye insani yardım taşımak üzere iki tır gönderdi. Törene katılan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Filistin halkı ile dayanışmanın önemini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) öncülüğünde, çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile hazırlanan ve insani yardım taşıyan 2 tır, Filistin halkına ulaştırılmak üzere Gazze'ye doğru yola çıktı.

Başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde, İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye insani yardım gönderilmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, KKTC Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Filistin halkı ile devamlı dayanışma içinde olduklarını belirterek, Filistin'e gönderilen yardımların toplanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kıbrıs Filistin İnisiyatifi adına konuşma yapan Vahap Gültekin de Filistin halkının İsrail'in saldırıları altında bulunduğuna dikkati çekerek, Gazze'de sadece saldırıların olmadığını, İsrail ablukası nedeniyle halkın su dahi bulamadığını ifade etti.

Gazze'de İsrail'in insanlık suçu işlediğini vurgulayan Gültekin, Filistin halkının her zaman yanında olduklarını söyledi.

Törenin ardından, EVKAF öncülüğünde, Gazze için hazırlanan 2 tır insani yardım malzemesi, dualarla yola çıktı.

Yardım tırlarının, gemi ile Mersin'e ulaştıktan sonra Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığında Gazze'ye ulaştırılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel

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