KKTC'deki Kukla Sulak Alanı rehabilitasyonla daha fazla kuş türüne ev sahipliği yapacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) önemli biyoçeşitliliğe sahip bölgelerinden Kukla (Köprü) Sulak Alanı'nda düzenleme projesi yürüten Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, çalışmaların tamamlanmasıyla alanda daha fazla kuş ve balık türünün görülebileceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) önemli biyoçeşitliliğe sahip bölgelerinden Kukla (Köprü) Sulak Alanı'nda düzenleme projesi yürüten Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, çalışmaların tamamlanmasıyla alanda daha fazla kuş ve balık türünün görülebileceğini söyledi.

Başkan Bebek, AA muhabirine düzenleme çalışmalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Kukla Sulak Alanı'nın su kapasitesinin artırılması için çevresine 1700 metre uzunluğunda set inşa edileceğini; kuşlarla insanların ve yırtıcıların temas etmemesi için de gölete 3 küçük ada yapacaklarını anlattı.

Projeyi iki ay sonra tamamlamayı planladıklarını belirten Bebek, "Kukla Sulak Alanı'nda düzenleme tamamlandığında daha fazla kuş ve balık türü görebileceğiz. Çünkü alanın su hacmini yaptığımız setle 1,8 milyon metreküpten 3,8-4 milyon metreküpe çıkaracağız. Suyun artmasıyla ekolojik yaşam canlanacak. Kuşlar alan içindeki adalarda konaklayacak ve üreyecek. Yosunlaşmayı önleyici balık türlerini bırakacağız. Böylece hem kuş hem de balık türleri çeşitliliği artacak." dedi.

Bebek, alanın çevresinin telle çevrilmesiyle avcılar ve yırtıcı hayvanların buraya girmesinin önüne geçileceğini aktararak proje dahilinde yapacakları kuş gözlem platformu ile Kukla Sulak Alanı'nı turizme katkı sağlayan bir yer haline getireceklerini vurguladı.

Başkan Bebek, Kukla Sulak Alanı'nda 30'dan fazla kuş türünün zaman zaman 3 bin nüfusa ulaştığını, yürüttükleri projenin ekoloji anlamında örnek olacağını kaydetti.

"Tarımsal sulamaya katkı sağlayacak"

Sulak alanın 1900'lerin başından itibaren tarımsal sulama için de kullanıldığını belirten Bebek, "Projeye koyduğumuz iki tahliye vanasıyla tarım sulamasında kullanılacak yer altı kuyularına su sevk edeceğiz. Hem kuraklaşan kuyular canlanacak hem de Kukla Sulak Alanı tarımsal sulamaya katkı sağlayacak." diye konuştu.

Alandan tarım arazilerine su taşıyan eski boru sisteminin asbest içerdiği için çevre ve insan sağlığına zararlı olduğuna dikkati çeken Bebek, asbestli boruların tamamen kaldırılacağını, tarımsal sulama için yeni boruların döşeneceğini anlattı.

Bebek, yürüttükleri projeye Avrupa Birliği'nin (AB) finansal destek sağladığını sözlerine ekledi.