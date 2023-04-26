KKTC'deki Girne Antik Limanı, restore edilip yenilenerek yaz sezonuna hazırlanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Girne Antik Limanı'ndaki restorasyon ve yenileme projesinin haziran sonunda tamamlanmasıyla limanın ülke turizminin gözdesi olacağını belirtti.

Ataoğlu, KKTC'nin önemli restorasyon projelerinden birisi olan Girne Antik Limanı'ndaki çalışmalar hakkında, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 1974'ten bu yana limanda hiçbir onarım ve yenileme faaliyetinin yapılmadığını söyledi.

Girne Antik Limanı'ndaki restorasyon ve yenileme projesinin 1 Aralık 2022'de başladığını ve 4 etaptan oluştuğunu, bunun ilk 3 etabının karada, 4. etabının da denizdeki çalışmaları kapsadığını anlatan Ataoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Haziran sonunda tamamlanacak çalışmalarla Girne Antik Limanı, KKTC turizminin gözdesi olacak. Projenin tamamlanmasında sadece 2-3 haftalık bir sapma oluştu bu da hem ek çalışmaların ortaya çıkması hem de kazılar sırasında çıkan tarihi raylar gibi unsurlardan dolayı. Proje tamamlandığında herkesin beğeneceği eski dokusu ile Girne Antik Limanı, hem kente hem de KKTC turizmine kazandırılmış olacak."

Ataoğlu, yaklaşık 50 yıldır tarihi limana eski dokusunun kazandırılması için beklendiğine işaret ederek, projenin ilk 3 etabının haziran sonunda tamamlanmasıyla ilerleyen zamanlarda denizdeki düzenlemeleri kapsayan 4. etap çalışmalarına başlanacağını aktardı.

"Girne Antik Limanı, eski günlerine geri dönecek"

Girne Antik Yat Limanı restorasyon ve yenileme projesinin aşamalarıyla ilgili Ataoğlu, şunları kaydetti:

"Projenin ilk etabı, liman içindeki tarihi gümrük binasının restorasyonu, içerideki duvarların temizlenmesi ve derzleme işlemini içeriyordu. İkinci etap, zemin, su, kanalizasyon ve teknik altyapı işlerini kapsıyor ve bunu Girne Belediyesi ile yürüttük. Üçüncü etap ise binaların cephelerinin yekpare görünüme kavuşturmayı hedefliyor. Bunlar tamamlandığında Girne Antik Limanı, eski günlerine geri dönecek. İleride başlanacak projenin 4. etabı da deniz içi düzenleme ve tarihi varlıkları kazanma ile mendirek düzenlemesi var."