KKTC'de yaşayan Güney Koreli çiftten Türkiye'deki depremzedelere bağış

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan Güney Koreli mi Hyoun Kim ile kocası Jae Kuoung Ryu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki afetzedeler için ülkelerinde topladıkları nakdi yardımı Lefkoşa'daki Türk Büyükelçiliğine verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan Güney Koreli mi Hyoun Kim ile kocası Jae Kuoung Ryu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki afetzedeler için ülkelerinde topladıkları nakdi yardımı Lefkoşa'daki Türk Büyükelçiliğine verdi.

KKTC'deki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Türkçe eğitimi alan mi Hyoun Kim ve eşi Jae Kuoung Ryu, Güney Kore'den topladıkları nakdi yardımı, Büyükelçiliğe giderek Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerdeki depremzedelere iletilmek üzere Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na teslim ettiler.

Büyükelçi Feyzioğlu, yardımlarından dolayı Güney Koreli çifte teşekkür mektubu verdi.

Depremzedelere yardımda bulunan Mi, burada yaptığı konuşmada, depremzedelere yardım için teşekküre gerek olmadığını belirterek, depremden hemen sonra eşi ile depremin etkilediği bölgede 20 gün çalışarak hijyen malzemesi dağıttıklarını ifade etti.

Depremzedelere yardımın, bir insanlık görevi olduğunu vurgulayan Mi, "Bizim evimiz, yemeğimiz var ama depremzedelerin hiçbir şeyi yok. Kalbim acıyor. Bizlere çocukken insanlara yardım edilmesi gerektiği öğretilmişti, bu yüzden yardımdan dolayı kimsenin bize teşekkür etmesine gerek yok." diye konuştu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da Güney Koreli ailenin topladığı yardımların sembolik değerinin çok büyük olduğunu söyleyerek, aileye teşekkür etti.

Yunus Emre Enstitüsünün, dünyanın her yerinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin amacının kültür diplomasisi ve gönül köprüleri kurmak olduğuna dikkati çeken Feyzioğlu, "Bu köprünün kurulduğunu gördük. Tabii köprünün kurulabilmesi için tek ayak yetmez. Bizim tarafımızdan bu köprünün bir ayağı atılmıştır ama diğer taraftan o köprüyü sımsıkı tutacak ellere, yüreklere ihtiyaç vardır. Çok değerli Güney Koreli dostlarımız, misafirlerimiz, o sapasağlam kavrayışı gerçekleştirmişlerdir." ifadelerini kullandı.