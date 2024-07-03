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KKTC'de yaşayan futbolcunun ölüm haberini alan baba kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan amatör futbolcu Berkay Yayla'nın ölüm haberini alan Adana'daki babası, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Berkay'ın düşme sonucu yaşamını yitirmesi üzerine baba Halil Yayla rahatsızlandı ve hastanede kurtarılamadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşayan oğlunun ölüm haberini alan Adana'daki babası, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Girne'de ikamet eden amatör futbolcu Berkay Yayla (25), 1 Temmuz'da "apartmanın 7'nci katındaki daireden düşme sonucu" yaşamını yitirdi.

Berkay'ın ölüm haberinin Adana'da yaşayan ailesine verilmesi üzerine baba Halil Yayla rahatsızlandı.

Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Halil Yayla, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Halil Yayla ile KKTC'den kente getirilen oğlu Berkay Yayla'nın cenazesi, merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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