KKTC'de vatandaşlar iftar sofrasında buluştu
AA - Ali Ruhluel - Güncel
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar Kıbrıs Vakıflar İdaresinin (EVKAF) organize ettiği iftar programında buluştu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar Kıbrıs Vakıflar İdaresinin (EVKAF) organize ettiği iftar programında buluştu.
Başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde düzenlenen iftar organizasyonuna yüzlerce KKTC'li vatandaşın yanı sıra, uluslararası öğrenciler de katıldı.
Cami avlusunda dağıtılan iftariyeliklerini alan vatandaşlar akşam ezanının okunmasıyla oruçlarını açtı.
Ramazan boyunca EVKAF tarafından cumartesi günleri Hala Sultan Camisi'nde iftar veriliyor.