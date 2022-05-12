KKTC'de üç partinin oluşturduğu koalisyon hükümeti kuruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nden (YDP) oluşan koalisyon hükümeti, İçişleri Bakanı ve UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel başkanlığında kuruldu.

KKTC'de Başbakan Faiz Sucuoğlu liderliğinde 25 Nisan'da kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nden (YDP) oluşan koalisyon hükümeti 30 Nisan'da istifa etmişti. Hükümetin istifasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini İçişleri Bakanı ve UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel'e verdi. Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde bugün YDP ve DP ile görüşen Üstel, görüşmelerin ardından hazırladığı kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sundu. Cumhurbaşkanı Tatar'ın söz konusu kabineyi onaylaması ile Üstel'in başkanlığında UBP-DP-YDP'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti kuruldu.

Üstel'in kabinesinde Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı olarak Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı olarak Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı olarak Sunat Atun, İçişleri Bakanı olarak Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı olarak Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı olarak İzlem Gürçağ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Hasan Taçoy yer aldı.

SAĞLIK BAKANI GÜRÇAĞ KABİNEDEKİ TEK KADIN

İlk kez Meclis'e giren Ziya Öztürkler ile İzlem Gürçağ kabinedeki yeni isimler olurken, Gürçağ kabinede tek kadın bakan olarak yer aldı. Önceki kabinede bulunan Başbakan Faiz Sucuoğlu, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, yeni kabinede yer almayan isimler oldu. Bakanlar Kurulu listesi, yerel saatle 19.00'da Cumhuriyet Meclisi'nde okunacak. Kabinenin Cumhuriyet Meclisi'nde okunmasından iki gün sonra yeni hükümet için güven oylaması yapılması bekleniyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel