KKTC'de UBP Genel Başkanı Sucuoğlu görevinden istifa etti Güncel Haberler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, 1 Kasım 2021'den beri sürdürdüğü genel başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, 1 Kasım 2021'den beri sürdürdüğü genel başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sucuoğlu istifa mektubunu UBP Genel Merkezi'ne gönderdi. İstifası için UBP'deki "iki başlı durumun" sıkıntılar oluşturmaya başlamasını gerekçe gösteren Sucuoğlu, yaptığı değerlendirmeler sonrasında istifa kararı aldığını kaydetti. Sucuoğlu, "Kararım partimi değil, siyaseti değil, genel başkanlık görevini bırakmaktır." ifadelerini kullandı. Sucuoğlu, 23 Ocak'ta gerçekleştirilen erken genel seçimde Lefkoşa'dan milletvekili seçilmişti. UBP 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidecek UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, parti tüzüğü gereği genel başkanlık görevini vekaleten sürdüreceğini ve partiyi yeni genel başkanı seçmek üzere 45 gün içinde olağanüstü kurultaya götüreceğini belirtti. Hasipoğlu, "Parti yetkili organları ile gerekli kararları alıp süreci işleteceğiz." dedi. Güncel Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan Kıbrıs Ubp Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› KKTC'de UBP Genel Başkanı Sucuoğlu görevinden istifa etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.