KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı - Haberler

Cumhuriyet Meclisinde yapılan güven oylamasına katılan milletvekillerinden 29'u kabul, 20'si ret oyu kullanırken bir milletvekili oylamaya katılmadı.

Oylamada muhalefet partileri Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Halkın Partisi (HP) ret oyu kullandı.

Hükümetin güvenoyu almasının ardından kürsüde teşekkür konuşması yapan Başbakan Ünal Üstel, "Biz ateşten gömleği giydik, ülkemiz, devletimiz için çalışacağız. Bu zor günlerden sevgiyle birlik beraberlik içinde Anavatan'ın desteğiyle çıkacağız." dedi.

UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti Ünal Üstel başkanlığında 12 Mayıs'ta kurulmuştu.