KKTC'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi başladı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) oy verme işlemi, başkent Lefkoşa ve Gazimağusa'da başladı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) oy verme işlemi, başkent Lefkoşa ve Gazimağusa'da başladı.

Lefkoşa'daki Atatürk Spor Salonu ve Gazimağusa'daki Doğu Akdeniz Üniversitesi Lala Mustafa Paşa Spor Salonu'na saat 09.00'dan itibaren gelen seçmenler, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oylarını kullanıyor.

Salonlara KKTC polisince yapılan üs aramasının ardından alınan seçmenler, yurt dışı seçmen listesindeki kontrolün ardından oy verme işlemini gerçekleştiriyor.

Seçimlerde sandık kurulacak Güzelyurt'ta da oy verme işlemi 29 Nisan'da başlayarak 1 Mayıs'a kadar devem edecek. Bu sürede kentteki seçmenlere mobil konsolosluk hizmeti de sunulacak.

KKTC'deki 142 bin seçmen, Lefkoşa ve Gazimağusa'da 13 gün, Güzelyurt'ta 3 gün süreyle toplam 29 sandıkta oylarını kullanabilecek.