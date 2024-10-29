KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

Başkent Lefkoşa'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.

Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, kurum kuruluş dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, saat 09.30'da protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından anıt özel defteri Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim tarafından imzalandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anıt özel defterine şunları yazdı:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Yüce Türk milletinin bir parçası Kıbrıs Türk halkı olarak büyük bir heyecanla Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Bağımsızlık savaşı, tüm olumsuzluklara rağmen özveri ile nice kahramanlıklarla kazanılmıştır. Kıbrıs Türkü'nün milliyetçilik ateşi ve umutları da Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından hemen sonra alevlenmeye başlamıştır. Kıbrıs Türk halkı, her daim Atatürk ilke ve devrimlerinin yolundan gitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, minnet ve şükranla anıyorum. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de anıt özel defterine yazdığı yazıda, vatan uğruna verdikleri mücadelede canlarını feda etmekten çekinmeyen şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri de şükranla andıklarını belirterek, Cumhuriyet'in ikinci asrını "Türkiye Yüzyılı" haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Serim, Türkiye ve Cumhuriyet'in geleceğini inşa etmekten asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak, anıt özel defterine şunları yazdı:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünde, ülkemizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nezdindeki Büyükelçisi olarak manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum.

Türkiye Cumhuriyeti, dünyamızın zorlu sınamalarla karşı karşıya kaldığı günümüzde, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinden bir an olsun sapmadan, yüklendiği büyük sorumluluğun bilinciyle ilerlemeyi sürdürmektedir. Bu yolculukta, ülkemize ve Cumhuriyetimize yönelik her türlü tehdit ve karalamaya karşı güçlü ve azimli duruşumuzu sürdürüyor, bölgemizin barış ve istikrarı ile adaletin uluslararası alanda da sağlanması için çaba gösteriyoruz."

KKTC'nin tüm kentlerinde kutlama törenleri düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, KKTC'nin Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke, İskele, Mehmetçik, Akdoğan ve Geçitkale kentlerinde de törenlerle kutlandı.

Ülke genelinde cadde ve sokaklar Türkiye ve KKTC bayraklarıyla donatıldı.

Bando ve meşale alayı çeşitli kentlerde konser ve kortej yürüyüşleri düzenleyecek, Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı savaş gemileri Girne ve Gazimağusa limanlarında halkın ziyaretine açılacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolaysıyla Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde bu akşam resepsiyon düzenlenecek.