Haberler

KKTC'de Tufan Erhürman Mazbatasını Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, mazbatasını alarak göreve başladı. Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Erhürman'a başarılar diledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 6. Cumhurbaşkanı seçilen Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman mazbatasını aldı.

KKTC Yüksek Mahkeme Binası bahçesinde düzenlenen törende, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman'a mazbatasını, Yüksek Mahkeme Başkanı ve aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı olan Bertan Özerdağ verdi.

Özerdağ, burada yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının hızlı ve eksiksiz bir şekilde verildiğine dikkati çekerek, Erhürman'a yeni görevinde başarılar diledi.

Mazbatasını alan Erhürman, YSK'nin göğüs kabartan bir emek ve performansla, hiç kimsenin kuşku duymayacağı şekilde cumhurbaşkanlığı seçim sürecini tamamladığını belirterek, süreçte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, görevi süresince Anayasa'ya saygıdan ve hukukun üstünlüğünü korumaktan bir an bile vazgeçmeyeceğini ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı makamının önlerindeki dönemde yasaların Anayasa'ya uygunluğu konusunda aktif bir rol üstleneceğini söyledi.

Erhürman, görevi boyunca Yüksek Mahkeme ile yakın işbirliği içinde olacaklarını da belirterek, "Demokrasimizle gurur duyuyoruz. İnsanımızın demokrasi bilincini içselleştirmiş olmasıyla gurur duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Okul önünde büyük arbede yaşandı
Avrupa futbolu şokta! Dünyaca ünlü isim felç geçirdi

Avrupa futbolu şokta! Dünyaca ünlü isim felç geçirdi
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama

Günlerdir konuşuluyor! Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddiaya yanıt var
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Okul önünde büyük arbede yaşandı
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
Rojin Kabaiş'e ağır küfürler eden şüpheli tutuklandı

Rojin Kabaiş'e ettiği ağır küfürlerin bedeli ödetiliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Yeni görüntüsü ortaya çıktı

Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Yeni görüntüsü ortaya çıktı
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar

3 kişinin öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni detaylar
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.