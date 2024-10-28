KKTC'de Şüpheli Bebek Ölümünde Cenaze Töreni

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sağlık Bakanlığına bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi'nde Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatarken şüpheli ölümü gerçekleşen 20 günlük bebek Mihrimah Toymuradov, toprağa verildi.

Vefat ettiği hastanenin morgundan dün Adli Tıp Ünitesi'ne götürülen Toymuradov'un cenazesi, Lefkoşa'daki Gönyeli Mezarlığı'nda defnedildi.

Toymuradov'un cenaze törenine ailesinin yanı sıra KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve diğer devlet yetkilileri katıldı.

Cenaze töreninde çocuklarının sağlıklı olduğunu ve hastanenin ihmali sonucunda yaşamını yitirdiğini belirten baba Baha ile anne Güneş Toymuradov, gözyaşı döktü.

Öte yandan Mihrimah Toymuradov'un adli tıpta elde edilen bulguları kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla İstanbul'a gönderildi.

Diğer bebeklerin durumu iyiye gidiyor

Öte yandan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, aynı hastanede entübe edilen 6 bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi'nde ailelerin bekleyişi devam ediyor.

Yetkiler, başka hastanelerden de bebeklerin tedavisine destek olmak amacıyla uzman doktorların getirildiğini duyurdu.

OLAY

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde bulunan 7 bebekten 20 günlük Mihrimah Toymuradov, 25 Ekim akşamı yaşamını yitirmiş, 6 bebek de entübe edilmişti.

Süreç, ailelerin, ilgili ünitede görevli hemşireler tarafından bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verdikleri iddiası ile hastaneye girmek istemeleri üzerine gelişmişti.

KKTC Sağlık Bakanlığı, bir bebeğin ölmesi üzerine dün durumun yargıya intikal ettiği yönünde açıklama yapmış, polis de dün akşam 5 sağlık çalışanını gözaltına almıştı.

Bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde ilk duruşmaları görülen hastane çalışanları Ç.Ş, A.D, G.K.A, K.Y, ve M.A. için mahkeme heyeti, 3 gün ek gözaltı süresi vermişti.