KKTC'de son bir haftada 310 Kovid-19 vakası görüldü
AA - Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son bir haftada 310 yeni Kovid-19 vakası görüldü.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son bir haftada 310 yeni Kovid-19 vakası görüldü.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 8-14 Haziran döneminde, 7 bin 877 test yapıldı, 310 pozitif vakaya rastlandı.
KKTC'de toplamda 95 bin 646 vaka görülürken, 238 kişi yaşamını yitirdi.
AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel