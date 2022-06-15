KKTC'de son bir haftada 310 Kovid-19 vakası görüldü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son bir haftada 310 yeni Kovid-19 vakası görüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son bir haftada 310 yeni Kovid-19 vakası görüldü. Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 8-14 Haziran döneminde, 7 bin 877 test yapıldı, 310 pozitif vakaya rastlandı. KKTC'de toplamda 95 bin 646 vaka görülürken, 238 kişi yaşamını yitirdi. AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel Kıbrıs Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› KKTC'de son bir haftada 310 Kovid-19 vakası görüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.