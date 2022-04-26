KKTC'de son 24 saatte 170 Kovid-19 vakası görüldü - Haberler

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KKTC'de son 24 saatte 170 Kovid-19 vakası görüldü

AA - Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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KKTC'de son 24 saatte 170 Kovid-19 vakası görüldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 170 yeni Kovid-19 vakası görülürken, toplam vaka sayısı 93 bin 242'ye yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 170 yeni Kovid-19 vakası görülürken, toplam vaka sayısı 93 bin 242'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 110 test yapılırken, 170 pozitif vakaya rastlandı.

1196 hastanın Kovid-19 tedavisi devam ederken, yoğun bakımda bir kişi bulunuyor.

KKTC'de bugüne kadar görülen vaka sayısı 93 bin 242'ye yükselirken, toplam 235 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde son 24 saatte 245 kişi Kovid-19 aşısı yaptırdı.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel

Kıbrıs, Güncel, Haberler

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