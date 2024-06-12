Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Tatbikatı Tamamlandı

TÜRKİYE Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından KKTC'de gerçekleştirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı tamamlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda dost ateşiyle batan 'TCG Kocatepe' gemisinde şehit olan Teğmen Caner Gönyeli'nin anısına her yıl düzenlenen arama kurtarma tatbikatının 20'incisi gerçekleştirildi. 2 safhadan oluşan tatbikatın kara aşaması dün Girne'de yapıldı. Bugün düzenlenen deniz aşaması ise 2 senaryo halinde gerçekleştirildi. Tatbikatı, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, KKTC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç tatbikatın deniz safhasını yerinde 'TCSG Yaşam' korvetinden takip etti.

TATAR: İHA, SİHA VE UÇAKLARLA FAALİYETLERİMİZİ GÜÇLENDİREBİLMENİN MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİM

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tatbikatın deniz safhası başlamadan önce 'TCSG Yaşam' gemisini ziyaret etti. Burada konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Bugün 'Mavi Vatan' dediğimiz Doğu Akdeniz'i de sadece Kıbrıs'ın topraklarında değil aynı zamanda etraftaki çok kıymetli ve değerli denizlerde hakkımız ve hukukumuz için böylesine faaliyetler ile neleri yapabileceğimizi izleyebilmemiz bizlere güç katmaktadır. Bütün bu çalışmalarımıza destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve diğer kurum ve kuruluşlara, Sahil Güvenliğe çok teşekkür etmek istiyorum. Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk Devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirirken her türlü yeni gelişmeyi uygulamak suretiyle gerek güvenimizi gerek bölgede oluşabilecek herhangi bir felaket ve göçmen sorunlarına yapacağımız katkılarla bunları sürdürebilmeliyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en güneydeki bağımsız bir Türk Devleti olarak anavatanı Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde bütün imkan ve kabiliyetlere ulaşabilmiş ve bunları yıllar itibariyle geliştirmektedir. Sadece denizde değil, yukarıda hava sahasında helikopter katkılarıyla ve gerektiğinde İHA, SİHA ve uçaklarla faaliyetlerimizi güçlendirebilmenin mutluluğu içerisindeyim" dedi.

'DENİZ SAFHASI NEFES KESTİ'

Tatbikatın deniz safhasının ilk senaryosu Gazimağusa açıklarında, KKTC kara suları dışında gerçekleştirildi. Senaryoya göre; Türk arama kurtarma bölgesi içindeki kuru yük gemisiyle, düzensiz göçmen taşıyan ticari yat çarpıştı. Kıbrıs Türk Radyosu'ndan alınan yardım çağrısı ve arama kurtarma merkezine ulaşan tehlike sinyali üzerine, ekipler harekete geçti. Senaryo gereği deniz üzerinde can yeleği ile yardım bekleyen 2 kazazedenin arama kurtarma uçağı tarafından tespit edilmesi ile başladı. Daha sonra arama kurtarma helikopterlerinden ip ile denize inerek kazazedelere ulaşan personeller, sedyelere ip ile bağladıkları kazazedeleri kurtardı. Ardından kazazedeler, Sahil Güvenlik'e ait korvete ulaştırılarak ilk müdahaleleri yapıldı.

İkinci aşamada ise arama kurtarma timi, belirlenen hedefe 5 bin fit yükseklikten paraşütle atladı. Tim, kazazedeleri olay yerine gelen sahil güvenlik botuna teslim etti. KKTC kara sularında akaryakıt tankeri ile kuru yük gemisinin çarpışması sonucu yapılan yardım çağrısı üzerine arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi.

'DENİZ KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE EDİLDİ'

Tatbikatın son senaryosunda 'Bayrak Sahası' olarak adlandırılan bölgede bir akaryakıt tankeri ile ticari geminin çarpışması sonucu denize düşen kazazedeler kurtarılırken deniz kirliliğinin yayılmasını önlemeye yönelik bariyer kuruldu. Kurulan bariyer ile senaryo gereği tankerden denize sızan petrolün yayılması engellendi.

'TATBİKATTA ÇOK SAYIDA PERSONEL YER ALDI'

Deniz safhasına Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 3 korvet, 4 bot, 2 arama kurtarma uçağı ve 4 helikopter, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 helikopter, 1 arama kurtarma timi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 fırkateyn ve 1 insansız hava aracı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri ve 1 arama kurtarma timi görev aldı. KKTC tarafından ise 2 adet uçar unsur, 7 adet yüzer unsur ve çok sayıda personel katılım sağladı. Tatbikat, deniz safhasındaki senaryoların başarıyla icra edilmesinin ardından tatbikata katılan unsurları selamlama ve hatıra fotoğrafı çekimi ile tamamlandı.

'TÜMGENERAL KENDİR: İNSANLARA ULAŞMAK HAYATİ BİR ZORUNLULUKTUR'

Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir tatbikatın tamamlanmasının ardından yaptığı konuşmada, tatbikata adını veren Şehit Teğmen Caner Gönyeli ve tüm şehitleri rahmetle andı. Tatbikatın başarıyla tamamlandığını ifade eden Tümamiral Kendir, "Denizde ve karada zor durumda olan insanların yardım çağrılarına en kısa sürede reaksiyon gösterip insanlara ulaşmak, hayati bir zorunluluktur. Sorumluluk sahasında gerçekleştirdiği· tüm görevlerde 'önce insan' prensibiyle hareket eden arama kurtarma teşkilatımız, bu zorunluluğun farkındalığıyla gerçekleştirdiği tatbikatlar vesilesiyle arama kurtarma faaliyetlerindeki performansını daha da geliştirmektedir" diye konuştu.

BAKAN YARDIMCISI SAĞLAM: DENİZ GÜVENLİĞİ ALANINDA ÖNEMLİ BİR ADIM

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ise tatbikatın ardından yaptığı konuşmada, "Bu tatbikat bulunduğumuz bölge itibariyle deniz güvenliği alanında önemli bir adımdır. İki ülke arasında arama kurtarma operasyonlarında koordinasyonumuzun ve birlikte çalışma yeteneklerimizin hem bölgesel hem uluslararası düzeyde barış ve güvenliği katkı sağlayacaktır. Böylesine kritik bir coğrafyada barış ve istikrarı sağlamak sadece bölge ülkeleri için değil aynı zamanda tüm dünya için de önemlidir. Sürdürülebilir ve barışçıl bir gelecek inşa etmek için iş birliği yaparak çatışmaları azaltma çabalarımıza tüm uluslararası toplumdan destek beklemekteyiz çünkü şüphesiz Türkiye, Doğu Akdeniz'deki varlığını ve haklarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir. Türk arama kurtarma bölgesinin önemi ve Türkiye'nin bu bölgedeki haklarını vazgeçilmez olduğu konusunda hiçbir tereddüdümüz yoktur" ifadelerini kullandı.