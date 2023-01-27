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KKTC'de Regaip Kandili idrak edildi

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KKTC'de Regaip Kandili idrak edildi

Hala Sultan Cami'nde gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim, mevlit, ilahi ve kasidelerin okunması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Regaip Kandili vesilesiyle program düzenlendi.

Hala Sultan Cami'nde gerçekleştirilen program

Kur'an-ı Kerim, mevlit, ilahi ve kasidelerin okunması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Regaip Kandili vesilesiyle program düzenlendi.

KKTC Din İşleri Başkanlığı'nın Hala Sultan Cami'nde gerçekleştirdiği programa çok sayıda vatandaş katıldı.

Akşam namazının ardından yapılan Regaip Kandili programında Kur'an-ı Kerim, mevlit, ilahi ve kasideler okundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kandil dolayısıyla yayımladığı mesajında, İslam aleminde 3 aylar olarak bilinen bereket, rahmet ve mağfiret ikliminin başlangıcı olan Regaip Kandili'nin idrak edildiğini belirterek, "Halkımızın, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin üç aylar ve Regaip Kandili'ni tebrik eder, hayırlara vesile olmasını, bütün insanlığa barış, sevgi ve huzur getirmesini dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Ruhluel - Güncel

Regaib Kandili Kıbrıs Cami Güncel Haberler

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