KKTC'de orman yangınına neden olanlara yönelik hapis ve para cezası artırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, aldığı yeni kararla, ülkede orman yangınına neden olma suçu için verilen para ve hapis cezalarını artırdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, aldığı yeni kararla, ülkede orman yangınına neden olma suçu için verilen para ve hapis cezalarını artırdı.

Bakanlar Kurulu kararınca, daha önce ormanda veya 400 metre çevresinde ateş yakma, yanan ateşi söndürmeden bırakma, yanmakta olan veya tam sönmemiş sigara veya benzeri bir tütün ürünü atarak 1 hektardan fazla ormanlık alanın yanmasına sebep olma suçları için uygulanan 3 yıla kadar hapis cezası, 15 yıla kadar çıkarıldı.

Aynı hüküm için daha önceden uygulanan 3 brüt asgari ücret (KKTC'de aylık 13 bin 563 lira) tutarındaki para cezası da 100 brüt asgari ücrete yükseltildi.

Öte yandan, KKTC Orman Yasası'nda yer alan, ormana veya 400 metreye kadar çevresine cam ve pet şişe, metal parçaları, plastik madde, yanıcı likit veya gaz içeren madde ve türevlerinin bırakılması veya atılmasının yangına yol açması durumunda verilen 1 yıla kadar hapis cezası ve brüt asgari ücretin 10 katı uygulanan para cezası maddesinde değişiklik yapılmadı.

KKTC Polis Genel Müdürlüğüne bağlı İtfaiye Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl ülkede çıkan 9 orman yangınında 20 bin 997 dönüm alan zarar gördü.

Yangınların çıkış nedenleri ise sönmemiş sigara izmariti, piknikçilerin yaktığı ateş, elektrik tellerinin saçtığı kıvılcımlar ve araç yangınının ormanlık alana sıçraması olarak belirlendi.