KKTC'de Muratağa, Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde 1974'te Rumlar tarafından şehit edilenler düzenlenen törenlerle anıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde 1974'te Rumlar tarafından şehit edilenler düzenlenen törenlerle anıldı.

Muratağa-Sandallar Şehitliği ve Atlılar Şehitliğinde düzenlenen törenlere, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bakanlar, milletvekilleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve şehit yakınları katıldı.

Çelenklerin konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Şehitlikler ziyaret edilirken dualar edildi. Törende, şehit torunu Ayşe Güler Akın tarafından bir şiir de okundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Muratağa-Sandallar Şehitliği'ndeki törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk'ünün çok acılar çektiğini, şehitler verdiğini ancak Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da yaşananların bambaşka bir olay olduğunu söyledi.

Çocuk, kadın ve yaşlıların katledilerek, toplu halde gömüldüklerini hatırlatan Tatar, bu olayların unutulmasının mümkün olmadığını, unutturulmaması gerektiğini belirtti.

Tatar, şehitlere olan borcun, devleti yüceltmek, Kıbrıs Türk'ünün kazandığı bağımsızlık, özgürlük ve egemenliği sürdürmek olduğunu söyleyerek, şehitlerin mücadelesinden "bağımsızlık, hürriyet ve devlet" doğduğunu kaydetti.

1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın 2. safhasıyla Kıbrıs'ta yeni sınırların çizildiğini ve Ada'da yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Tatar, Ada'da ancak egemen eşitlik temelinde, iki kurumsal yapının iş birliğine dayalı bir anlaşmanın mümkün olabileceğini, bunu tüm dünya ile paylaştıklarını belirtti.

Tatar, şehitlere mükellefiyetlerinin, "yeni nesillere, bağımsız, özgür, hür ve egemenliği ile yaşayabilen bir vatan bir devlet bırakmak" olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Rum basınında Kıbrıslı Türklerin katledilmeleriyle ilgili olarak "cezalandırılmayan cinayetler" başlığıyla haberler yayınlandığına işaret eden Tatar, bu katillerin kimler olduğunun bilindiğini, söz konusu cinayetlerin Birleşmiş Milletler'in gözü önünde, Kıbrıslı Rum polis ve askerler tarafından işlendiğini ancak bunların yargıya götürülmediğini veya götürülemediğini, bundan utanmaları gerektiğini kaydetti.

"İnsanoğlunun böyle bir vahşet yapabileceğini düşünmemiştim"

Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Aşır, söz konusu köylerde işlenen cinayetlere ilişkin konuşmasında, "İnsanoğlunun böyle bir vahşet yapabileceğini düşünmemiştim." diyerek, yaşanan olayları gelecek nesillere anlatmak gerektiğini ve okullarda yakın tarihin öğretilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Muratağa, Sandallar ve Atlılar'daki katliam

Kıbrıs'ta 14 Ağustos 1974'te Rum askerleri ile komşu köylerden gelen Rum fanatiklerden oluşan bir grup, Muratağa, Sandallar ve Atlılar adındaki 3 Türk köyüne saldırmış, 126 Kıbrıslı Türk'ü köy meydanında toplayarak, direnenleri ilk aşamada, geri kalanları ise araçlara bindirip katliam çukuruna gömerek öldürmüştü.

Burada şehit edilenler, en genci 16 günlük Selden Ali Faik, en yaşlısı ise 95 yaşındaki Hüseyin Osman olmak üzere çoğu kadın ve çocuktan oluşuyor.

Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1974 yıllarında kayıp olarak listelenen kişilerin cenazelerinin gömüldükleri yerlerden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi için çalışmalar yürütüyor.