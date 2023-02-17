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KKTC'de Miraç Kandili'nde depremzedeler için dua edildi

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KKTC'de Miraç Kandili'nde depremzedeler için dua edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Miraç Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Miraç Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

Başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, katılanlara kandil simidi ve bal şerbeti ikram edildi.

Cami cemaati, imam tarafından verilen vaazın ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler ve tüm İslam alemi için dua etti.

Duaların ardından yatsı namazını eda eden Müslümanlar, depremzedeler için nakdi yardımda bulundu.

KKTC'nin diğer kentlerindeki camilerde de kandil dolayısı ile programlar düzenlenerek, depremzedelere yardım etkinliği düzenlendi.

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Kaynak: AA / Güncel

Miraç Kandili Kıbrıs Güncel Haberler

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