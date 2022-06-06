KKTC'de milletvekili Özersay'ın istifa kararı Meclis'te onaylandı - Haberler

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KKTC'de milletvekili Özersay'ın istifa kararı Meclis'te onaylandı

AA - Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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KKTC'de milletvekili Özersay'ın istifa kararı Meclis'te onaylandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisinde, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı ve Lefkoşa milletvekili Kudret Özersay'ın milletvekilliğinden istifa kararı oy birliğiyle onayladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisinde, Halkın Partisi ( Hp ) Genel Başkanı ve Lefkoşa milletvekili Kudret Özersay'ın milletvekilliğinden istifa kararı oy birliğiyle onayladı.

Açık oylamaya geçilmeden önce Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının Kudret Özersay'ın istifasıyla kararı oylamaya sunuldu.

Karar, 42 oy ile kabul edilirken 8 milletvekili oylamaya katılmadı.

Hp'nin diğer milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers, oylama sırasında Genel Kurul salonunda yer almadı.

Özersay, kararını Meclis'e iletmişti

Özersay, 26 Mayıs'ta Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliğine sunduğu dilekçeyle milletvekilliğinden istifa etmek istediğini bildirmiş ve bunun Genel Kurul gündemine alınmasını talep etmişti.

50 sandalyelik Cumhuriyet Meclisinde 3 sandalye ile temsil edilen Hp'nin diğer vekilleri Baybar ile Rogers, HP Parti Meclisinde alınan "sineyimillet" kararına uymayarak vekillikten istifa etmedi.

Mecliste, Ulusal Birlik Partisi (UBP) 24, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 18, Demokrat Parti (DP) 3, HP 3, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2 milletvekiliyle temsil ediliyor. Bu kararın ardından HP'nin vekil sayısı 2'ye düştü.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel

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