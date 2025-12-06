KKTC'de lise öğrencilerine yönelik kariyer semineri verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) lise öğrencilerine yönelik "Beta Çağının Kariyer Rotası" sempozyumu düzenlendi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından düzenlenen sempozyumda uzman ve akademisyenler öğrenciler ile buluştu.

Sempozyuma, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra lise düzeyinde birçok okuldan öğrenciler katıldı.

KKTC'deki lise öğrencilerinin mesleki ilgi alanlarını keşfetmesi, geleceğin mesleklerini tanıması ve kariyer planlaması yapması amacıyla düzenlenen "Beta Çağının Kariyer Rotası" sempozyumunda, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal "21. Yüzyıl Yetkinlikleri", İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Altan Çakır "Kırılma Çağında Yapay Zeka", Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Sever "Öğrenmenin Yeni Çağı" ve İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Hür Bersam Sidal Bolat "Yarının Girişimcileri" başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Mandal seminerde yaptığı konuşmada, gelecekle ilgili karmaşık duyguların gençleri umutsuzluğa düşürmemesi gerektiğini belirterek, "Gençler, sizlerle birlikte umut dolu bir gelecek inşa etmeye çalışıyoruz. Gelecekte güçlük varsa, umut da vardır. O umut sizlersiniz." ifadelerini kullandı.