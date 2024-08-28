KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da trafiği rahatlatmak için Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu projesi başlatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'nın trafiğini rahatlatmak üzere Türkiye'nin desteği ile projelendirilen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu için temel atma töreni düzenlendi.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve yetkililer katıldı.

Törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin ekonomik, sosyal ve siyasi yapısının güçlenmesi için bu gibi projelerin önemli olduğunun altını çizerek, ülkesinin yatırımlarla her gün biraz daha geliştiğini söyledi.

Tatar, Doğu Akdeniz'de KKTC'nin statüsü ve jeopolitik öneminin arttığını belirterek, Türkiye'nin desteği ile yapılan Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu gibi yatırımların kendilerine cesaret, halka ise umut verdiğini vurguladı.

Projede desteği olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür eden Tatar, KKTC'nin hiçbir zaman egemen eşitlik tezinden vazgeçmeyeceğini sözlerine ekledi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de temeli atılan projenin tamamlanmasıyla Lefkoşa'nın ana arterlerinde oluşan trafik yoğunluğunun ortadan kalkacağını ifade etti.

Üstel, hükümetin göreve geldiği günden itibaren yarım kalan projeleri tamamlamaya öncelik verdiğini aktararak, "Halkımıza ne söz verdiysek yerine getirdik." diye konuştu.

Her konuda Türkiye ile uyum ve işbirliği içinde çalıştıklarını aktaran Üstel, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu için 2012 yılında ihaleye çıkıldığını ancak istikrarsız hükümetler nedeniyle yolun tamamlanamadığını, yarım kalmış bu projeyi de kendi hükümetlerinin tamamladığını kaydetti.

KKTC'nin Mavi Vatan'daki hakimiyeti artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konuşmasında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla trafiğin yanı sıra çevre kirliliğinin azaltılması ve seyahat süresinin kısalmasına katkı sağlayacaklarını söyleyerek, Türkiye'nin finans ve proje desteğiyle KKTC'ye 600 kilometrenin üzerinde yol yapıldığını kaydetti.

Uraloğlu, yeni terminal ve pist yapılan Ercan Havalimanının yolcu kapasitesinin 10 milyon olduğunu hatırlatarak, yapılan yatırımın KKTC'nin turist sayısını artmasını sağladığına dikkat çekti.

KKTC'ye sadece ulaştırma ve haberleşme değil, çeşitli alanlarda yatırımlar yapıldığını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi'ni tamamladığımızda KKTC'nin Mavi Vatan'daki hakimiyetini önemli ölçüde artırmış olacağız. 2026 yılında inşallah projeyi tamamlamış olacağız. Proje tamamlandığında KKTC'nin stratejik önemi daha da artacak." dedi.

Uraloğlu, KKTC Veri Merkezinin ülkedeki dijital dönüşüme büyük katkı sağlayacağını, halen kullanımda olan e-Devlet uygulamasının daha da geliştirileceğini sözlerine ekledi.

Törenden sonra Bakan Uraloğlu, başkent Lefkoşa'da yapımı devam eden KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Millet Bahçesi'nin bağlantı yolları inşası hakkında yetkilerden bilgi aldı.