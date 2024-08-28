Üye Girişi
Haberler

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da trafiği rahatlatmak için Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu projesi başlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'nın trafiğini rahatlatmak üzere Türkiye'nin desteği ile projelendirilen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu için temel atma töreni düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'nın trafiğini rahatlatmak üzere Türkiye'nin desteği ile projelendirilen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu için temel atma töreni düzenlendi.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve yetkililer katıldı.

Törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC'nin ekonomik, sosyal ve siyasi yapısının güçlenmesi için bu gibi projelerin önemli olduğunun altını çizerek, ülkesinin yatırımlarla her gün biraz daha geliştiğini söyledi.

Tatar, Doğu Akdeniz'de KKTC'nin statüsü ve jeopolitik öneminin arttığını belirterek, Türkiye'nin desteği ile yapılan Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu gibi yatırımların kendilerine cesaret, halka ise umut verdiğini vurguladı.

Projede desteği olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür eden Tatar, KKTC'nin hiçbir zaman egemen eşitlik tezinden vazgeçmeyeceğini sözlerine ekledi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de temeli atılan projenin tamamlanmasıyla Lefkoşa'nın ana arterlerinde oluşan trafik yoğunluğunun ortadan kalkacağını ifade etti.

Üstel, hükümetin göreve geldiği günden itibaren yarım kalan projeleri tamamlamaya öncelik verdiğini aktararak, "Halkımıza ne söz verdiysek yerine getirdik." diye konuştu.

Her konuda Türkiye ile uyum ve işbirliği içinde çalıştıklarını aktaran Üstel, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu için 2012 yılında ihaleye çıkıldığını ancak istikrarsız hükümetler nedeniyle yolun tamamlanamadığını, yarım kalmış bu projeyi de kendi hükümetlerinin tamamladığını kaydetti.

KKTC'nin Mavi Vatan'daki hakimiyeti artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da konuşmasında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla trafiğin yanı sıra çevre kirliliğinin azaltılması ve seyahat süresinin kısalmasına katkı sağlayacaklarını söyleyerek, Türkiye'nin finans ve proje desteğiyle KKTC'ye 600 kilometrenin üzerinde yol yapıldığını kaydetti.

Uraloğlu, yeni terminal ve pist yapılan Ercan Havalimanının yolcu kapasitesinin 10 milyon olduğunu hatırlatarak, yapılan yatırımın KKTC'nin turist sayısını artmasını sağladığına dikkat çekti.

KKTC'ye sadece ulaştırma ve haberleşme değil, çeşitli alanlarda yatırımlar yapıldığını dile getiren Bakan Uraloğlu, "Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi'ni tamamladığımızda KKTC'nin Mavi Vatan'daki hakimiyetini önemli ölçüde artırmış olacağız. 2026 yılında inşallah projeyi tamamlamış olacağız. Proje tamamlandığında KKTC'nin stratejik önemi daha da artacak." dedi.

Uraloğlu, KKTC Veri Merkezinin ülkedeki dijital dönüşüme büyük katkı sağlayacağını, halen kullanımda olan e-Devlet uygulamasının daha da geliştirileceğini sözlerine ekledi.

Törenden sonra Bakan Uraloğlu, başkent Lefkoşa'da yapımı devam eden KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi ve Millet Bahçesi'nin bağlantı yolları inşası hakkında yetkilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türkiye Kıbrıs Ulaşım Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Sakaryaspor Amedspor maçı CANLI izle! (FULL HD) Sakarya Amed maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Pilav tarifi! En güzel Pilav tarifi! Pilav tarifi nasıl yapılır? Pilav için malzemeler! MasterChef Kuru Fasülye tarifi! En güzel Kuru Fasülye tarifi! Kuru Fasülye tarifi nasıl yapılır? Kuru Fasülye için malzemeler! Kuru fasulye hangi fasulyeyle yapılır, hangi et kullanılır? Kuru fasulye etli mi olur etsiz mi? 29 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, boğa, kova burcu yorumu! 29 Ağustos AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ali Yüce kimdir? Galatasaray yöneticisi Ali Yüce istifa etti mi? TRT 1 canlı maç izle! BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef eleme adayları kim? 28 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti? CANLI maç izle! (BAŞAKŞEHİR MAÇI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Başakşehir St Patricks maçı nereden izlenir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 28 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Düello kim kazandı? 28 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 28 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Ölümüne Aşk Filmi: Oyuncuları, Konusu ve Detayları Bizim Köylü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Köylü filmi ne zaman, nerede çekildi? İyi Aile Çocuğu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İyi Aile Çocuğu filmi ne zaman, nerede çekildi? Nalan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nalan filmi ne zaman, nerede çekildi? Neşeli Günler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Neşeli Günler filmi ne zaman, nerede çekildi? Shrek 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Shrek 2 filmi ne zaman, nerede çekildi? Dursun Özbek istifa edecek mi, Galatasaray yönetimde istifa eden yönetici var mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Ağustos Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title