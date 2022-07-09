KKTC'de Kurban Bayramı namazı kılındı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar, bayram namazı için camilere akın etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar, bayram namazı için camilere akın etti. Başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii ve ülke genelindeki diğer camiler, Kurban Bayramı namazı öncesinde kısa sürede doldu. Bazı vatandaşlar namazlarını cami avlusunda eda etti. Bayram namazında teşrik tekbirleri, hutbe ve dualar okundu. Müslümanlar, namazın ardından bayramlaştı. Kıbrıs Türklerinin yanı sıra, KKTC'de yaşayan çeşitli ülkelerden gelen Müslümanlar da bayramlaşmaya ortak oldu. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bayram namazını Girne'deki Nurettin Ersin Paşa Camisi'nde kılarken, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de namazını Hala Sultan Camisi'nde eda etti. AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel Togo Cumhuriyeti Kurban Bayramı Kıbrıs Güncel Haberler

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