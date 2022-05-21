KKTC'de Koruçam köyünde çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne ilçesine bağlı Koruçam köyünde öğle saatlerinde çöplük alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alındı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yangına polis, itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri ile bölge halkı traktörlerle müdahale etti.

Çevre emniyeti, yangının kontrol altında olduğunu ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Koruçamlılar, sosyal medyadan da yangının söndürülmesi için yardım çağrısı yapmıştı.