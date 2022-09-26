KKTC'de kış turizmi programı başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC), 16 Avrupa ülkesinden yaklaşık 15 bin kişinin ziyaret edeceği Northern Travel (NTL) kış programı başladı.

KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığından verilen bilgiye göre, aralık ayına kadar devam edecek kış turizm organizasyonu İngiltere, Almanya, İskandinavya ve Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden turistleri kapsıyor.

Ağırlıklı olarak 3 ve 4 yıldızlı oteller olmak üzere, taşımacılık ve rehber hizmetlerini kapsayan organizasyonda, ülkenin birçok tarihi ve alışveriş merkezleri ziyaret edilecek.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, kış turizmi programında, KKTC'nin en kuzeyinden en güneyine, en batısından en doğusuna, bütün bölgelerin ziyaret edileceğini belirtti.

"Yılın 365 günü turizm hedefimizde kararlılıkla devam ediyoruz"

Ülkenin açık olan bütün tarihi ve kültürel yerlerinin de programa dahil olduğunu anlatan Ataoğlu, "Yılın 365 günü turizm hedefimizde kararlılıkla devam ediyoruz. Kış turizmi kapsamında belirlenen program, Avrupa'nın birçok yerinden ülkemizi ziyarete gelecek misafirlerin tarihi ve kültürel yerlerimizi ziyaretlerinin yanında, çarşı ve alışveriş yerlerimizi de gezip, alışveriş yapabilmelerine imkan verecek şekilde belirlenmiştir." dedi.

Ataoğlu, kış turizmi programının, hem hizmet sektörünün çalışmasına hem de ülkeyi ziyaret edecek misafirlerin alışveriş yapabilmelerine imkan sağlayacağını, bunun esnafa da büyük katkısı olacağını belirtti.